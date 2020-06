OL - Le triumvirat Juninho-Aulas-Cheyrou annonce la couleur pour le mercato

Malgré la perspective d'une saison sans coupe d'Europe, les dirigeants lyonnais restent confiants quant à leurs possibilités sur le prochain mercato. Des départs importants pourraient intervenir, mais Aulas se dit prêt à donner les moyens au duo Juninho-Cheyrou de les combler au mieux.

Jean-Michel Aulas donne le change. Débouté hier par le Conseil d'Etat sur l'arrêt de la saison de Ligue 1, le président lyonnais s'est présenté tout sourire en conférence de presse, ce mercredi, pour accompagner face aux médias deux nouvelles recrues : l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere et son nouveau chef du recrutement, Bruno Cheyrou. Et il était justement question de mercato dans les échanges entre les journalistes et JMA, tout sauf inquiet des événements qui se profilent cet été. "On a encore pas loin de 400 millions d'euros de fonds propres. L'OL est dans une très bonne santé économique", s'est-il félicité, non sans rappeler le manque à gagner de près de 100 M€ dû au covid-19 et à l'arrêt des compétitions. "Chez les filles comme les garçons, vous verrez qu'on ne sera pas frileux, qu'on soit en Coupe d'Europe ou non."

"Nous allons continuer d'investir", a encore promis Aulas. "Notre équipe va s'améliorer, nous allons investir sur les joueurs, sur les infrastructures. (...) On a bien travaillé et on va continuer. Nous sommes confiants pour l'avenir. Peut-être que nous ne jouerons pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, mais c'est encore possible. Et si ce n'est pas le cas nous avons des ressources." Une bonne nouvelle, donc, pour Juninho et Bruno Cheyrou, qui vont travailler de concert pour constituer l'effectif de l'OL version 2020-2021. "Il est droitier et je suis gaucher, il n'y aura pas de problème", a lâché le successeur de Florian Maurice dans un sourire, balayant l'idée d'une guerre d'égos à venir avec son directeur sportif. "C'est Juni le boss, c'est lui qui mène la direction sportive. Je suis là pour l'aider dans ses tâches, tout est très clair entre nous."

Dembélé et Aouar pourraient partir, le cas Depay en suspens

Ces "tâches", comme les appelle Cheyrou, sont diverses et si Aulas assure avoir les moyens d'"investir" sur de nouveaux éléments, il s'agira aussi d'en faire partir certains. Avec le franc-parler qui le caractérise, Juninho n'a pas manqué de le faire savoir. "Quand je suis arrivé l'année dernière, j'ai été surpris de voir des joueurs qui n'étaient pas contents d'être là, j'ai été étonné car peu de clubs évoluent à un niveau supérieur au nôtre. Ces joueurs-là, s'ils ne sont toujours pas heureux, doivent partir", a prévenu le Brésilien, décidément très cash.

Moussa Dembélé et Houssem Aouar, rares satisfactions de la saison entre Rhône et Saône, ne se sentiront pas concernés, mais pourraient eux aussi mettre les voiles cet été. "Pour Houssem on sait que les meilleurs joueurs du club partent à un moment ou l'autre", a reconnu Juninho. "Moussa a lui fait une bonne saison, il a marqué beaucoup de buts. Si on perd des joueurs de ce niveau-là j'espère qu'on pourra attirer des joueurs du même niveau." Autre cadre de l'effectif lyonnais dont l'avenir est en suspens, Memphis Depay, gravement blessé à un genou en décembre dernier et en fin de contrat dans un an. "Quand tu perds ta grande star sur blessure à un an et demi de la fin de son contrat, c’est compliqué", a admis Juninho. "Memphis est très important pour nous, on a envie qu’il reste et on a commencé à parler d’une prolongation. Il a repris avec tout l’effectif pour la préparation, j’espère qu’on va pouvoir le prolonger, mais je ne sais pas si on y arrivera."

Du mouvement attendu en défense

Dans le sens des arrivées, c'est pour l'instant en défense centrale que de premiers bruits de couloirs ont émergé, le nom de Mamadou Sakho ayant été évoqué récemment. "En défense, on a fini la saison avec trois centraux, je pense qu'on a besoin de monde", a confirmé l'ancien numéro 8 de l'OL, également à la planche sur les négociations avec le jeune latéral droit Pierre Kalulu, autour de son premier contrat professionnel : "on a fait une proposition importante, il y réfléchit avec son père, j’espère qu’il fera le bon choix." Si tel était le cas, il faudrait alors "discuter d'un départ avec Rafael et Tete", qui se partagent déjà le temps de jeu dans ce couloir avec Léo Dubois depuis deux ans. Lucas Tousart parti au Hertha Berlin, il faudra aussi probablement se pencher sur un renfort au profil de récupérateur, voire trouver une nouvelle doublure à Anthony Lopes si Ciprian Tatarusanu décidait de claquer la porte. Il y a décidément du pain sur la planche pour le nouveau triumvirat Aulas-Juninho-Cheyrou.