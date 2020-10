OL - Le vent tourne enfin en faveur de Lyon pour Rudi Garcia

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'AS Monaco ce dimanche dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (4-1), Rudi Garcia a tenu à saluer la prestation de son équipe face à un concurrent direct. Les Gones font le plein de confiance à une semaine d'affronter un autre rival, Lille. "Avant, on n'était anormalement pas en réussite. Maintenant, on est plus qu'en réussite, ça s'est renversé. ça prouve bien qu'on avait raison de ne pas s'inquiéter. Bien sûr, Antho (Lopes) fait au moins deux grands arrêts en début de match, c'est très important. Je suis content car on s'est encore créé beaucoup d'occasions" a-t-il déclaré.

Rudi Garcia a ensuite expliqué son plan de jeu et pourquoi il a décidé de jouer en contre contre les Monégasques. "Monaco est la moins bonne équipe du Championnat pour défendre sur les attaques rapides, donc il fallait jouer comme ça pour les mettre en difficulté. Memphis (Depay), on sait le joueur qu'il peut être. Il tire l'équipe vers le haut, il tient son rôle de capitaine, c'est un leader, il travaille beaucoup. Le seul point noir, c'est l'expulsion de Melvin Bard que je trouve très sévère".