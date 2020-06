OL - Le vibrant message de Lucas Tousart pour ses adieux

Alors qu'il a rejoint le Hertha Berlin ces derniers jours, Lucas Tousart a tenu à rédiger un long et beau message d'adieu au peuple de l'OL sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain de 23 ans, très attaché à Lyon, n'a pas caché son émotion.

"Dire « au revoir » n’est jamais simple et ça l’est encore moins lorsque l’attache est grande. C’est avec le cœur serré que je quitte ce club et cette ville que j’aime tant pour de nouvelles aventures. Merci à toi l’OL de m’avoir accueilli chez toi durant ces cinq belles années , de m’avoir fait grandir un peu plus chaque jour. Merci de m’avoir fait vivre de grandes expériences et de grandes émotions avec tes supporters" explique d'abord Tousart. "Merci à vous d’ailleurs les Gones pour votre soutien sans faille. Merci de m’avoir donné des frissons à chaque match. Ce sont des souvenirs que je n’oublierai jamais. Merci au président Aulas, aux coachs, aux dirigeants au staff ainsi qu'aux joueurs d'avoir été là durant toutes ces années et de m'avoir permis de vivre le football avec passion. (...) J'aurai toujours ce petit regret de ne pas avoir pu vous dire au revoir et vous remercier comme je l'aurais souhaité mais la vie est faite d'imprévu."