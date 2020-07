OL - Léo Dubois commente l'absence de Kylian Mbappé

Demain soir (21h10, Stade de France), le Paris Saint-Germain tentera de remporter la Coupe de la Ligue. Pour ce faire, les hommes de Thomas Tuchel devront venir à bout de l'Olympique Lyonnais, sans Kylian Mbappé, blessé à la cheville droite et forfait pour cette affiche. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Léo Dubois, le défenseur latéral droit rhodanien (16 matches joués en Ligue 1 cette saison), a évoqué cette absence.

"Ça ne change pas les plans, on en est conscient. On sait que c'est une grosse force de leur équipe. Il y a des joueurs de classe internationale en face. Que Kylian ne soit pas là, il y en a d'autres. À nous d'être concentrés, on est convaincu de nos qualités. On est là avec un état d'esprit pour remporter ce trophée car on en a besoin. On a cette mentalité-là, on verra comment cela se passera demain sur le terrain", a lancé le numéro 14 lyonnais face aux journalistes.