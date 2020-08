OL - Léo Dubois revient sur l'intérêt du PSG

Depuis quelques semaines, Léo Dubois (25 ans) est dans la short list du PSG afin de remplacer Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund. Le latéral droit lyonnais s'est exprimé sur cet intérêt dans un entretien au Progrès. "Ça ne m'a pas du tout bouleversé. Mon seul objectif était de bien me préparer", a confié l'international français. Son contrat avec l'OL se termine en 2024. "Rester longtemps à Lyon ? Tout se passe bien, j'aime bien la ville. On verra, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je me sens bien ici", a-t-il expliqué.

Cette saison, malgré une blessure qui l'a écarté des terrains pendant plus de trois mois, l'ex-Nantais a disputé 24 matches avec les Gones. Le départ du défenseur lyonnais semble donc peu envisageable vu l'importance qu'il a au sein de l'effectif.