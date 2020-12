OL - Léo Dubois revient sur la fermeture de la chaine Téléfoot

L'Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche à 21 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Avec 19 points de pris sur 21 possibles, les Gones sont dans une très grande forme et se déplacent au Parc des Princes avec le plein de confiance. Ce choc du week-end sera diffusé sur Téléfoot et pourrait bien être le dernier match que l'on apercevra sur les antennes de la chaine payante. En effet, après des semaines de négociations, un accord a été trouvé entre le groupe Mediapro et la Ligue. Suite à cet accord, le directeur général de Téléfoot Julien Bergeaud a annoncé que la chaine allait devoir fermer. Présent en conférence de presse ce vendredi, Léo Dubois a donné son sentiment cette affaire.

"Je pense qu'aujourd'hui le foot est une économie importante, le Covid est passé par là aussi malheureusement, on va tourner une nouvelle page aujourd'hui, on en avait déjà tourné une avec l'arrivée de Mediapro. C'est comme ça, on n'est pas maîtres de tout ce qui se passe, j'espère qu'il y aura une prise de relais de la part d'autres diffuseurs. Je suis confiant là dessus même si les montants ne seront malheureusement pas les mêmes. On a une économie solide dans le football, on va avancer" a déclaré le latéral droit de l'OL.