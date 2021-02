OL - Léo Dubois souhaite voir Rudi Garcia être prolongé

Léo Dubois est arrivé en 2018 à l'Olympique Lyonnais et réalise aujourd'hui sa saison la plus aboutie. Si cela est surement lié au fait que l'ancien Canari s'est depuis adapté à son nouvel environnement, l'arrivée de Rudi Garcia semble avoir également joué un rôle. Lors d'un entretien accordé à Canal Plus, l'international français a dit tout le bien qu'il pensait de son entraineur et a fait part de son envie de le voir poursuivre l'aventure sur le banc des Gones.

"C'est un coach qui nous amène à gagner, à avoir des résultats donc oui. Ça me ferait plaisir qu'il soit là l'année prochaine. Après, ce n'est pas mon dossier, c'est à lui et au club de le gérer en interne. Nous, on doit se concentrer sur nos objectifs et nos résultats. Je pense qu'en les remplissant en fin de saison, tout le monde sera content" a déclaré le latéral droit de 26 ans.