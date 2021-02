OL - Les axes de progression des Gones selon Houssem Aouar

Deuxième du classement (55 points) à seulement trois unités de la tête, occupée actuellement par le Lille OSC (58 points), l'Olympique Lyonnais peut légitimement rêver en un nouveau titre de champion de France. Pour ce faire, les Rhodaniens doivent encore progresser. C'est, en tout cas, l'avis tranché d'Houssem Aouar (22 ans, 4 buts et 4 passes décisives en 21 matches de Ligue 1 cette saison), qui a détaillé les axes de progression de son équipe en conférence de presse.

"On peut améliorer notre fluidité dans le jeu, pour se créer plus d’occasion, on doit aussi être plus sereins, notamment quand on mène. On doit être plus juste techniquement, avoir plus de confiance, même quand on encaisse un but, afin d’avoir plus de personnalité dans notre jeu", a estimé le milieu de terrain des Gones, qui a ensuite parlé de ses propres axes de progression : "Personnellement, j’entame ma 4ème saison ici, j’ai appris pas mal de choses, j’ai évolué, j’ai encore des choses à apprendre, j’essaie d’être le plus régulier possible, apporter le plus, aider à fluidifier le jeu. J’essaie de progresser sur tous ces aspects".