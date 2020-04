OL - Les confidences de Sylvinho sur son échec cuisant à Lyon

Sylvinho est sorti du silence chez nos confrères de AS. L'entraîneur brésilien, passé par l'OL entre août et octobre, nourrit quelques regrets...

Au cours d'un entretien pour le média espagnol AS, Sylvinho, l'ancien entraîneur de l'OL, est revenu sur ses trois mois passés dans le Rhône. Avec énormément de regrets, notamment sur le manque de temps pour mettre en place ses idées, le Brésilien comprend la décision du président Jean-Michel Aulas et du directeur sportif Juninho.

"Bien sûr, j'aurais aimé avoir joué plus de onze matchs. Avoir plus de temps pour faire mon travail. Mais c'était une décision du club et je la respecte. Le football est une question de résultats. Je garde le meilleur, avec la relation que j'ai nouée avec les joueurs et avec l'opportunité d'avoir entraîné un club aussi grand que Lyon" explique le technicien lyonnais, qui n'a remporté que 3 matchs avec les Gones.

Pour sa première expérience sur un banc de touche, l'ancien latéral s'est rapidement rendu compte de la complexité du métier : "La vie et la carrière d'un entraîneur sont beaucoup plus stressantes et exigeantes que celles d'un footballeur. Tout se passe très vite, on a à peine le temps de raisonner. Je ne voulais pas brûler d'étapes, alors je me suis préparé pas à pas pour faire le saut vers le banc. Je pensais que l'opportunité à Lyon était idéale" glisse-t-il. "Bien sûr, l'expérience n'était pas ce à quoi je m'attendais, les résultats ne correspondaient pas aux attentes. Les miennes et celles du club. Nous avons eu plusieurs matchs que nous avons perdus en encaissant des buts dans les dernières minutes, même contre le PSG, avec un but de Neymar. Mais je suis encore assez calme et confiant dans mes capacités et je vais attendre une autre chance". Avis aux intéressés !