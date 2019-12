OL - Les croisés pour Reine-Adélaïde et Depay !

Les craintes des membres du club se sont confirmées. L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer les ruptures du ligament croisé pour Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay. Tout deux sortis sur blessure fac au Stade Rennais ce dimanche, le duo offensif des Gones a fait naître une grosse inquiétude au sein du club et des supporters. Malheureusement pour eux, les examens passés ont confirmé des ruptures du ligament croisé antérieur du genou gauche pour le Hollandais, et du genou droit pour le Français. Si Rudi Garcia et Juninho étaient très pessimistes concernant Depay, les deux hommes imaginaient une blessure légèrement moins grave pour l'ancien angevin. Le bilan ne pouvait être pire.

L’Olympique Lyonnais déplore les graves blessures de @Memphis et @jreineadelaide victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit ⤵https://t.co/wO8VYDk4tx — Olympique Lyonnais (@OL) December 15, 2019