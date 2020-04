OL - Les discussions se poursuivent pour une baisse des salaires

A Lyon, des discussions ont été entamées il y a plusieurs jours concernant une potentielle baisse des salaires des joueurs afin d'aider de club à limiter les pertes économiques durant cette crise. Comme annoncé il y a quelques jours, un accord semble proche, mais rien n'a encore été acté entre toutes les parties. Jean-Michel Aulas a confirmé cette information sur OL TV ce vendredi.

"C'est un sujet évidemment difficile à aborder en public car on évoque des choses personnelles au niveau des joueuses et des joueurs. Le club n'ayant plus de revenus depuis le 13 mars, nous nous retrouvons dans l'obligation de réduire notre train de vie. Sans entrer dans le détail de celles-ci, nous avons fait un certain nombre de propositions aux joueuses et aux joueurs. La quasi-totalité d'entre-eux souhaitent aider le club. Certains veulent le faire de manière plus ou moins importante. Nous avons tenté de fixer des règles en fonction du salaire lui-même - à savoir si l'on est parmi les plus élevés ou ceux qui sont indirectement dans la moyenne. Nous sommes très proches d'un accord avec les joueuses et nous continuons de discuter avec le groupe masculin" a répondu le président lyonnais à la question d'un auditeur.