OL - Les Lyonnais apprennent à vivre sans Depay et Reine-Adelaïde

Rudi Garcia et Bertrand Traoré ont évoqué, en conférence de presse, la vie difficile de l'OL sans Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde.

Dimanche, face à Rennes, la saison de l'Olympique Lyonnais a définitivement tourné, dans le mauvais sens du terme. En effet, la première période des hommes de Rudi Garcia est cauchemardesque puisqu'elle a conduit aux deux blessures, quasi coup sur coup, de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay, victimes d'une rupture des ligaments croisés. Les Gones vont devoir faire sans deux de leurs créateurs offensifs jusqu'à la fin de la saison et forcément ces deux blessures font très mal au moral.

"Il n'y a pas de sinistrose dans le vestiaire. On est tous ensemble, le vestiaire reste uni. On vient de se qualifier pour les 1/8ème de là Champions League, c’est déjà une belle chose. On doit rester uni comme depuis le début de la saison. C’est à nous de soutenir Memphis et Jeff Reine-Adelaïde, à nous de tout faire pour maintenir le club au top afin qu'ils soient dans de bonnes conditions quand ils vont revenir" affirme Bertrand Traoré en conférence de presse. Rudi Garcia a également évoqué cet "abattement" dans le vestiaire après les deux blessures. "L’abattement était surtout pour nos deux blessés, des points on peut les rattraper en championnat, on ne doit pas s’apitoyer sur notre sort. Pour lutter contre cette sinistrose, on va faire quelque chose d’un peu ludique en début de séance tout à l’heure." explique-t-il, afin de donner un peu le sourire à son groupe.

L'entraîneur ne perd pas le nord pour autant et remet la faute des blessures sur les calendriers surchargés. "Comme par hasard, ce sont les joueurs qui étaient en sélection qui se sont blessés. J’en reviens aux cadences infernales. À la reprise, il faudra surtout qu’on fasse une vraie préparation pour tenir toute la deuxième partie de saison et éviter d’avoir des joueurs cuits". Une préparation, tant physique que mentale, puisque les Gones semblent à cran. "Cette première partie de saison est psychologiquement lourde. La seule vraie bonne nouvelle est la qualification de la Ligue des Champions". L'OL est en pleine reconstruction.