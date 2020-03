OL - Les Lyonnais ne se font plus d'illusion...

Malgré un discours de façade consistant à clamer que rien n'est "mathématiquement" perdu, joueurs et entraîneur lyonnais savent leur quête de podium vouée à l'échec après leur défaite à Lille.

L'Olympique Lyonnais a hypothéqué ses chances de terminer sur le podium, dimanche soir, en allant s'incliner à Lille (1-0). Léo Dubois et ses coéquipiers, sont désormais à dix points de la 3e place, toujours occupée par le Stade Rennais. "Le podium ? C'est compliqué", attestait le latéral droit tricolore au micro de Canal Plus, à chaud. "On ne fait pas de croix, parce qu'on n'est pas enterré mathématiquement, mais c'est compliqué, il ne faut pas se voiler la face (...) On est tous très déçu, mais on a des matchs importants qui arrivent, des objectifs, donc il faut aller chercher des choses, même si le podium c'est compliqué."

La lucidité de l'ancien nantais le conduit à un constat difficilement contestable. "On perd contre nos concurrents directs. Comptablement, ce n'est pas bon", analyse Lucas Tousart. "Ce soir (dimanche), on a pris de la distance dans la bataille pour le podium. Ce sont des matchs comme ça qui vont faire la différence avec des concurrents directs et ça peut nous faire mal à l'arrivée." Cette saison, l'OL s'est effectivement incliné contre Montpellier (8e), Nice (6e), Marseille (2e), Rennes (3e) et Lille (4e), à l'aller et au retour, donc.

"Il reste dix matchs et trente points à distribuer", calcule Rudi Garcia, à peine plus optimisme. "Dix points de retard, c'est beaucoup, mais tant que mathématiquement, ce n'est pas terminé, cela reste possible." Même s'il ne peut le dire publiquement à ce stade de la saison, alors qu'il reste dix matchs de championnat et surtout d'autres rendez-vous importants (8e de finale de C1, finale de Coupe de la Ligue) à honorer, l'entraîneur rhodanien sait que son équipe, 7e, ne gagnera pas quatre rangs avant fin mai. Et qu'il lui faudra réaliser des exploits contre Paris et la Juventus pour espérer être conservé sur le banc...