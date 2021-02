OL - Les mots durs de Juninho concernant l'arbitrage de l'Olympico

Au micro de Canal+, Juninho a réagi à chaud au match nul face à l'OM (1-1). Forcément, le directeur sportif de l'OL est revenu, en longueur, sur les décisions arbitrales, que ce soit le pénalty sifflé en faveur de l'OM et l'exclusion de Paqueta en deuxième mi-temps.

"Encore une fois... Contre Nîmes, il y a penalty pour nous et on fait match nul, contre l'OM à l'aller avec un but d'Houssem Aouar refusé, contre Metz avec un but refusé aussi. Et ce soir... ça touche la main de Paqueta mais ça touche le ventre avant. Donc on ne peut pas donner en plus un carton jaune. Après il y a la main de Nagatomo aussi. C'est l'arbitre qui décide de la rencontre. Il a beaucoup souri, je pense qu'il s'est amusé un peu. Marseille a fait un bon match aussi, ça a été dur. A partir du rouge de Paqueta, ça a été dur mais les joueurs ont fait beaucoup d'efforts physiques. On part avec un point mais surtout, ce n'est pas la première fois. Les arbitrages... ça rate beaucoup contre nous" a-t-il déclaré.