OL - Les mots forts de Bruno Genesio pour Gérard Houllier

La disparition de Gérard Houllier à l'âge de 73 ans, survenue ce lundi 14 décembre, va laisser un grand vide. Notamment à l'Olympique Lyonnais, où il officiait depuis 2016 en tant que conseiller extérieur du club. Pour l’ancien entraîneur de la formation rhodanienne, Bruno Genesio, le décès son ancien collaborateur est très, très difficile à accepter.

"Je suis dévasté... Je n'arrive pas à le croire. On était tellement proches. Il m'a tellement aidé, tellement conseillé. Si j'ai pu tenir jusqu'à la fin de mon contrat à l'OL, c'est grâce à lui. On s'était eu au téléphone, il y a un mois et demi encore. Je n'arrive même pas à parler. Franchement, c'est trop dur", a indiqué l'actuel entraîneur du Beijing Guoan (Chine) à nos confrères de L'Equipe.