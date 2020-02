OL - Les nouveaux conseils de Rudi Garcia à la pépite Rayan Cherki

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a profité de son passage en conférence de presse ce jeudi après-midi pour adresser un nouveau message à sa pépite Rayan Cherki. Face aux journalistes présents dans la salle de presse du Groupama OL Traing Center, le technicien rhodanien a exhorté son jeune milieu de terrain offensif (16 ans, 6 matches en Ligue 1 cette saison) à ne pas relâcher ses efforts, tout en tenant un discours positif à son égard.

"Il est à l'écoute. Il ne rechigne pas au travail mais il faut lui marteler qu'il doit continuer de travailler. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 16 ans et doit encore beaucoup apprendre. Il doit fermer les écoutilles pour ne pas se laisser dire qu'il est le meilleur", a lancé l'entraîneur des Gones, et de poursuivre : "Il doit continuer à bien jouer sur le terrain et je dois veiller à ce que mes jeunes joueurs continuent d'écouter leurs entraîneurs parce que ceux qui les flattent ne les emmèneront pas forcément très loin".