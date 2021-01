OL - Les premiers mots d'Islam Slimani : "Je voulais vraiment représenter ce grand club"

Islam Slimani a dévoilé ses premiers mots devant la presse lyonnaise, ce mercredi soir.

Quelques minutes seulement après l'officialisation de sa signature à l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani (32 ans) a fait les présentations avec la presse locale. L'attaquant algérien, qui a signé jusqu'en juin 2022, n'a pas caché sa grande joie de signer au sein du club rhodanien. "Je suis très très content. C'est quelque chose que je voulais même au début de saison. Je voulais vraiment venir, représenter ce grand club. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité".

Slimani a visiblement toujours eu dans un coin de la tête l'idée de signer à Lyon. Il connait la région depuis tout petit puisqu'il se rendait à Givors (69) avec son club de l'époque. "Quand j'étais petit, je venais souvent à Givors et ça m'est resté dans la tête. Lyon est un grand club, un des meilleurs en Europe. (sourire). Tous les joueurs veulent venir jouer ici et depuis petit ça m'est resté dans la tête".

"J'espère faire mieux que l'année passé"

Alors qu'il n'a disputé qu'une rencontre cette saison avec Leicester, l'attaquant algérien assure qu'il sera prêt très rapidement. "C'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué mais j'ai beaucoup travaillé dans ces 4 derniers mois. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour compenser le rythme. Avec un peu de travail en plus, je serai prêt dans une semaine ou deux. Pour moi, pour mon style de jeu, être combatif, se donner à fond, ça me permettra de compenser le rythme. J'espère faire mieux que l'année passée. Je suis dans une équipe qui est première et là pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs". Slimani explique ensuite pourquoi il a signé 18 mois avec l'OL : "Pour moi, venir dans une équipe c'est pour s'inscrire à long terme, pas pour six mois. Le club a compris l'idée d'aider l'équipe et de faire quelque chose de bien ici. L'équipe joue bien on marque des buts, je suis là pour apporter un plus".

Enfin, le Fennec a évoqué l'engouement autour de son arrivée, notamment du côté du peuple algérien. "C'est toujours bien l'engouement, surtout chez nous les Algériens. C'est toujours bien d'arriver dans un club ou il y a une communauté arabe, d'algérien. Ça nous pousse à nous donner encore plus. Djamel m'a dit que du bien du club, des joueurs, de l'entraîneur, de tout le monde ici". De bonne augure pour la suite.