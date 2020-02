OL - Les premiers mots de Bruno Guimaraes

Présent devant la presse rhodanienne ce jeudi matin, Bruno Guimaraes a livré ses premiers mots en tant que nouveau joueur de l'OL.

Transféré pour 20 millions d'euros cet hiver (pour 80% des droits), en provenance de l'Atlético Paranaense, Bruno Guimaraes (22 ans) a été présenté à la presse ce jeudi par l'Olympique Lyonnais. Le jeune milieu brésilien, qui a d'abord présenté ses excuses pour ne pas parler français, est revenu sur son mercato hivernal particulièrement agité. En effet, en plus de l'OL, l'Atlético Madrid était, entre autres, intéressé par ses services.

"C'était une décision difficile, il y avait pas mal de clubs qui me voulaient. Mais je suis heureux aujourd'hui d'avoir pris cette décision pour aider l'OL. Je peux vous promettre que je vais m'intégrer le plus vite possible" glisse Bruno Guimaraes. "Juninho est le principal responsable de ma venue. Il a appelé ma famille, mes agents. J'ai trouvé quelqu'un de très sincère au téléphone, très loyal. Il m'a offert un vrai beau projet de carrière, c'est ce qui m'a décidé à choisir l'OL". Très courtisé, le jeune espoir Brésilien, qui participera aux Jeux Olympiques cet été, estime qu'il a fait le meilleur choix possible en rejoignant le Rhône. "J'ai un passeport espagnol, j'aurai pu choisir la Liga. Il y avait l'Atlético et Benfica qui étaient intéressés, je remercie ces clubs de m'avoir approché mais je me sens déjà à la maison à Lyon. C'est une décision mûrement réfléchie".

Encore méconnu du grand public, Guimaraes a toutefois reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux de la part des supporters lyonnais. Un geste payant puisque le Brésilien a remercié les fans. "Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de moi. Je veux remercier les supporters qui ont envahi mes réseaux sociaux. Je ressens leur enthousiasme". Enfin, le milieu, déjà désiré par l'OL cet été, a détaillé ses qualités. "J'ai une bonne possession de balle, j'aime aider l'équipe. Je peux jouer à toutes les positions au milieu de terrain, tant offensivement que défensivement". Et Guimaraes pourrait montrer tous ses talents dès ce week-end, face à Strasbourg (15h, 25ème journée).