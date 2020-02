OL - Les premiers mots de Camilo

Hier soir, à quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée de Camilo Reijers de Oliveira (20 ans) en provenance de Ponte Preta (Division 2 brésilienne). Suite à la signature de son contrat de quatre ans et demi, portant jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau milieu de terrain des Gones a livré ses premières impressions. "C’est une équipe de classe mondiale, qui joue des compétitions que j’ai toujours rêvé de jouer comme la Ligue Des Champions. Je sais que mon choix est le bon et j’en suis très heureux. L’OL est un grand club, un club européen ou j’ai toujours rêvé de jouer. Je suis très content d’être ici", a confié le Brésilien.

À lire aussi : Camilo renforce l'Olympique Lyonnais

"Je suis un joueur très technique avec beaucoup de force dans mon jeu. J’aime aller de l’avant et j’aime aller au but, c’est très important. Évidemment j’ai vraiment hâte de pouvoir tous les rencontrer et m’entraîner avec eux. La première chose qui m’a sauté aux yeux quand je suis arrivé en voiture avec Florian Maurice, c’est le stade. J’étais impressionné par toute la structure et par la taille du club. C’est vraiment très beau", a-t-il poursuivi, et de conclure par un message pour les supporters : "Je suis très content d’être ici. Vous pouvez compter sur moi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour ce maillot et pour ce club. Allez L’OL !"