OL - Les premiers mots de Toko Ekambi

Première recrue hivernale de l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi s'est confié ce mardi matin, à l'occasion de sa présentation aux médias, sur son arrivée dans le Rhône. "Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui", a déclaré le nouveau numéro 21 de l'OL, qui était accompagné de Jean-Michel Aulas, Juninho et Florian Maurice. "J'avais déjà eu des contacts avec Lyon. C'est un des deux plus grands clubs français. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Le championnat de France est très compétitif. C'est un plaisir de revenir dans ce club. On est encore dans les 4 compétitions. C'est important. Je suis venu pour travailler."

L'ancien Angevin, qui a "hâte de commencer sous (ses) nouvelles couleurs", devrait être disponible pour la réception de Toulouse dimanche en Ligue 1 (15h, 21e journée). Arrivé hier à Lyon, il est déjà "impressionné" par le standing du club. "J'ai été impressionné par les installations ici. J'ai parlé avec certains joueurs que je connais personnellement. Je vais les rencontrer après le match en espérant fêter la victoire." L'OL reçoit Lille ce mardi soir, en demi-finale de la Coupe de la Ligue.