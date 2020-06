OL - Les propos d'Aulas ont surpris Noël Le Graët

Hier, en marge de la présentation de Bruno Cheyrou et de Tino Kadewere à l'OL, Jean-Michel Aulas a pris quelques minutes pour évoquer une "crise de gouvernance à la LFP et à la FFF". Le patron de l'OL, qui n'a toujours pas digéré l'arrêt de la L1, a visiblement une dent contre les deux instances françaises. Et ses propos ont surpris Noël Le Graët, le président de la FFF, dont JMA est membre du comité exécutif.

"Jean-Michel est quelqu'un d'important puisqu'il fait partie des 12 élus seulement du comité exécutif. C'est un éminent personnage qui vote toujours dans le sens de la Fédération. Je suis très étonné qu'il critique la Fédération dont il est très proche. Cela a dû lui échapper. Il doit y avoir une part de déception, il pensait sûrement gagner devant le Conseil d'État. Mais gagner quoi ? Je ne sais pas", a-t-il lâché dans des propos rapportés par L'Equipe.