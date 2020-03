OL - Les propos forts de Garcia avant le choc face à Lille

Dimanche soir, à 21 heures, Lyon (5ème) se déplace sur la pelouse de Lille (4ème). Rudi Garcia a bel et bien saisi l'enjeu du match, en cas de victoire, l'OL reviendrait à trois points de Lille. "C'est un concurrent direct, on y va pour gagner. Si on veut recoller il faut être capable de gagner." Ayant entraîné Lille (de 2008 à 2013), le coach est conscient de la difficulté de la tâche qui les attend. "Ce sera difficile, je connais bien ce club. Il y a un public formidable. On a des arguments à faire valoir. On est ambitieux, on ne veut pas traîner en route".

Enfin, le coach rhodanien, n'a pas oublié de lancer un message fort à ses joueurs : "Ce groupe a démontré dans les grands rendez-vous qu'il était présent et motivé. Je rappelle donc aux joueurs que c'est un grand rendez-vous dimanche contre une équipe solide et complète. Lille n'est pas dans le haut du tableau par hasard, même s'ils ont perdu contre Marseille".