OL - Les regrets de Rudi Garcia après le départ de Pierre Kalulu

L'Olympique Lyonnais dégraisse son effectif ces dernières heures ! Les Gones, qui ont déjà dit aurevoir à Rafael et Marçal, devraient perdre un nouveau latéral droit dans les prochaines heures avec Kenny Tete. Rudi Garcia, qui avait trois latéraux droits dans son effectif l'an passé, ne compte plus que sur Léo Dubois. Et forcément, cela amène quelques regrets au coach français, notamment concernant le cas Pierre Kalulu qui n'a pas signé son premier contrat professionnel à Lyon. Le jeune rhodanien a préféré s'engager, cet été, avec le Milan AC...

"C'est dommage qu'il soit allé à Milan, la place lui était toute prête s'il était resté. Il faut qu'on trouve des solutions à droite, on va aller voir dans le groupe de N2. Est-ce qu'on va recruter à droite? J'attends de voir les jeunes. La trêve permet de faire monter des jeunes et les juger. J'espère qu'on trouvera un jeune" a-t-il déclaré en conférence de presse.