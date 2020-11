OL - Lopes annonce la couleur avant le derby face à l'ASSE

À deux jours du derby face à l'AS Saint-Etienne (10ème journée de Ligue 1), Anthony Lopes, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, était de passage en conférence de presse ce vendredi midi. L'occasion pour le dernier rempart du club rhodanien (30 ans, 9 matches joués en championnat) de faire part de sa motivation extrême pour une rencontre à la saveur toujours particulière.

"Jouer à huis clos enlève la saveur du match, après ça reste un derby et c'est à nous de faire le travail pour que les supporters soient fiers de leur équipe. Peu importe la dynamique de l'une ou l'autre équipe, dans un derby ça ne compte plus. On doit tout donner, c'est une question de fierté, pour un club, pour une ville. On doit montrer un autre visage de l'OL, on veut un OL qui gagne et qui joue", a confié le Lusitanien, et d'ajouter : "Je suis un enfant du club, ça fait environ 20 ans que je porte ces couleurs. J'ai débuté en Ligue 1 en jouant un derby, c'était comme un signe du destin. C'est le match que j'attend le plus dès que le calendrier tombe".