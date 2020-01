OL - Lopes enrage après la fin de match face à Nantes

Alors qu'ils se dirigeaient vers un succès large et aisé à Nantes, les Lyonnais se sont compliqués la tache en encaissant deux buts dans le dernier quart d'heure, offrant une fin de match électrique. Finalement, les Gones sont repartis avec la qualification (3-4, résumé et notes), mais la fin de match n'a pas du tout plu à Anthony Lopes.

"C’était plus un match pour les téléspectateurs que pour les deux équipes. L’essentiel est là. On passe au tour suivant même si on a pas mal de regrets sur notre fin de match. On va quand même savourer mais ça nous permet d’être tout le temps en alerte. Sur cette fin de match, il y a des choses qui ne sont pas spécialement acceptables. A 4-1, on doit finir avec ce résultat. Ils sont revenus à 4-3 et ça a été chaud jusqu’aux dernières secondes" a déploré Lopes.