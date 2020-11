OL - Lopes évoque le mercato agité de Lyon

Le début de saison de Lyon a été difficile, en raison d'un mercato estival plutôt agité. Et pour le gardien des Gones Anthony Lopes (30 ans), la fin de cette période des transferts a été bénéfique pour l'OL, qui reste sur 6 matchs sans défaite en Ligue 1.

"La saison bien lancée ? Je l'espère, on a dit beaucoup de choses. Le mercato pouvait un peu tourner dans les têtes de tout le monde, maintenant il n'y a plus aucun élément perturbateur. On peut travailler l'esprit tranquille, la tête à l'OL et au maillot qu'on porte tous les week-ends. On a besoin de remettre Lyon en Coupe d'Europe", a glissé l'international portugais au micro de RMC.