OL - Lopes regrette le relâchement en 2ème mi-temps

Le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes, avait le sourire aux lèvres en conférence de presse après la large victoire des Gones dimanche face à l'AS Monaco (4-1). "Pour atteindre les places européennes, il faut enchaîner les victoires" rappelle le portier portugais.

"Tout le monde a fait le travail ce (dimanche) soir, surtout en première période. Après le penalty pour eux, on a su être solide, conserver ce 4-1. On a eu beaucoup d'opportunités pour inscrire le 5e mais l'essentiel est là. On a été efficaces en première mi-temps. On a réussi à concrétiser nos occasions et à leur poser des problèmes même s'ils ont eu quelques situations, analyse le gardien. On joue sur nos forces, cela s'est démontré lors de cette rencontre. Il ne faut pas se relâcher. Ce petit but encaissé fait un peu tâche sur notre performance. Cette victoire vient au bon moment" a-t-il déclaré.