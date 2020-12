OL - Lopes savoure : "La belle série continue"

Hier soir, en clôture de la 13ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a confirmé sa très belle forme du moment en s'offrant une quatrième victoire de rang, sur la pelouse du FC Metz (1-3, analyse et notes). Un nouveau succès débriefé en zone mixte par Anthony Lopes (30 ans, 13 matches joués cette saison en championnat), le portier lusitanien des Gones.

"La belle série continue. On avait à cœur de venir chercher la victoire. On l’a bien fait. On m’a demandé d’arrêter les penalties. C’était un moment décisif. On a fait un très bon match jusqu’à 3-0. Ce but encaissé fait tâche sur notre performance", a indiqué le gardien de but rhodanien, déjà tourné vers la prochaine échéance : "On va bien travailler cette semaine. On va aller à Paris pour faire un résultat".