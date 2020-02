OL - Lopes tire la sonnette d'alarme !

Hier, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à s'imposer contre Strasbourg (1-1) lors de la 25ème journée de Ligue 1. Anthony Lopes accusait le coup en zone mixte.

"C’est trop insuffisant ce qu’on a fait aujourd’hui. On trouve le moyen de se faire égaliser à domicile. On ne peut pas espérer aller sur le podium en continuant comme cela. On ne saisit aucune opportunité. Là il va falloir se remettre vite au travail car tout ce qu’on fait c’est insuffisant. On doit être plus tueur et apporter plus de mouvement. On doit préparer le match face à Metz vendredi. On ne doit pas penser au match contre la Juventus, mais aller vite prendre trois points à Metz car il y a urgence" a-t-il déclaré.