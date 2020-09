OL - Lucas Paqueta a eu un coup de foudre pour Lyon

Lucas Paqueta n'a pas caché son admiration pour l'OL lors de sa conférence de presse de présentation.

Arrivé à Lyon ce mercredi contre 20 millions d'euros, Lucas Paqueta (23 ans) a été présenté dans la foulée à la presse locale, présente au Groupama Stadium. Le milieu offensif brésilien, qui vient de quitter l'AC Milan, s'est montré très élogieux concernant sa nouvelle équipe et semble prêt à tout pour défendre les couleurs rhodanienne.

"Lyon est une équipe très bien vue au brésil, qui est connue pour son accueil des Brésiliens et l'histoire qu'ils ont fait dans l'équipe. J'ai vu Lyon en Ligue des Champions et mes yeux ont brillé lorsque je les ai vu jouer à Lisbonne. Je remercie la confiance que Juninho et le Président ont mis en moi. Je suis prêt pour ce projet qui semble coller à mes attentes" explique Paqueta, avant de réitérer le même genre de propos quelques minutes plus tard. "Je suivais Lyon en LDC, j'ai admiré le travail que le club faisait. J'ai vu l'OL battre la Juve, l'équipe à battre en Italie, j'étais impressionné". En clair, le Brésilien n'a pas pris longtemps à être convaincu : "Lorsque Juni m'a contacté, j'étais très heureux, je me sui dit que j'aimais ce projet qu'on me donne et que j'allais progresser avec l'OL".

L'ancien Milanais a ensuite présenté ses qualités : "Je suis un joueur qui donne tout, tous les jours à l'entraînement. Je cherche tous les jours à progresser. J'ai beaucoup à apprendre, je veux grandir, m'adapter le plus vite possible à cette équipe. Mon objectif est d'aider le milieu de terrain avec mes percussions, mes pénétrations dans la surface comme je le faisais à Flamengo". Paqueta compte donc s'appuyer sur son aventure à Milan pour progresser : "Ça m'a servi pour grandir, ça fait partie de ma croissance. Ce qui a été négatif, je m'en sers comme une critique constructive, ça m'aide. J'ai ma tête tournée vers l'OL pour grandir et apporter ce que je sais faire". Un joli message !