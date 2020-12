OL - Lucas Paqueta confirme sa montée en puissance

Très intéressant face à Metz hier soir (victoire 3-1), en distribuant notamment une passe décisive pour Karl Toko Ekambi, Lucas Paqueta (23 ans) monte en puissance. Le milieu de terrain de l'OL, arrivé cet été pour une vingtaine de millions d'euros, a jugé sa progression match après match au micro de Téléfoot.

"Je suis très content d'avoir pu participer à la victoire de mon équipe avec cette passe décisive. Je me sens de mieux en mieux intégré à cette équipe. Tous mes coéquipiers m'aident à me sentir bien dans cette équipe", a expliqué Paqueta. Au niveau des statistiques, le Lyonnais a sorti une copie intéressante avec 67 ballons touchés, 92% de passes réussies, 4 passes avant un tir, et 7 duels remportés.