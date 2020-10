OL - Lucas Paqueta raconte ses premiers pas à l'OL et en Ligue 1

Lucas Paqueta est heureux de ses débuts avec l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain brésilien, arrivé entre Rhône et Saône au cours du mercato estival, se sent bien dans son nouvel environnement et le clame haut et fort.

À deux jours de la réception de l'AS Monaco, programmée ce dimanche soir (21 heures, Groupama Stadium) en clôture de la 8ème journée de Ligue 1, Lucas Paqueta (23 ans), le nouveau milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, a eu les honneurs de la conférence de presse ce vendredi. L'occasion pour le Brésilien de revenir sur ses débuts, prometteurs, avec le club rhodanien, dimanche dernier sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (victoire 2-3). "J'ai été très heureux de débuter avec ce maillot. Je me suis tout de suite rendu compte que ce championnat est difficile, très disputé mais je suis heureux car on est revenus avec la victoire. J'espère qu'on va continuer", a-t-il savouré face aux journalistes, avant de dévoiler ses objectifs entre Rhône et Saône.

"J'essaie d'apporter un football joyeux"

"Mon objectif est d’aider l’équipe et de suivre les consignes du coach. J’essaie d’organiser au mieux l’équipe au milieu de terrain et d’être à la finition en attaque, même si ce n’est pas l’objectif principal. C’est ce que l’OL attend de moi, ce que Juninho m’a demandé. J’essaie d’apporter un football joyeux à cette équipe… J’ai bien tenu physiquement. J’espère continuer à me préparer pour profiter au maximum", a estimé l'Auriverde, et d'évoquer ensuite sa position préférentielle sur le terrain : "Le plus important est d’être sur le terrain, peu importe la position au milieu de terrain. Je suis les consignes de l’entraîneur. J’ai été heureux de jouer de cette manière à Strasbourg. Je suis content de ce que j’ai fait. J’ai eu l’habitude de jouer à plusieurs postes, grâce notamment à mon passage à Flamengo", a-t-il assuré.

"Je sens une énergie différente ici"

Le nouveau numéro 12 des Gones a ensuite poursuivi son intervention en exprimant son bonheur retrouvé après des mois de galère en Lombardie, au Milan AC : "Il n’y a pas que les Brésiliens, tous les joueurs m’aident ici. Ils font tout pour m’intégrer. Je suis très heureux. Je veux leur rendre cette confiance et être bien sur le terrain mais aussi dans le vestiaire", a lancé l'international brésilien (11 sélections, 2 buts), et de conclure sur une nouvelle note positive : "On a bien travaillé ensemble cette semaine après le retour des internationaux. (...) Ce sont des joueurs qui ont de grande qualité. Je suis heureux de jouer avec eux. (...) Je veux revenir à mon meilleur niveau, je suis heureux ici. Je sens une énergie différente ici".