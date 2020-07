OL - Lucas Tousart accueilli à Berlin, Rudi Garcia enrage

Son prêt à l'OL ayant officiellement pris fin hier soir à minuit, Lucas Tousart a été accueilli ce mercredi matin par le Hertha Berlin, comme l'a montré le club allemand dans un tweet posté en milieu de journée.

Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, Rudi Garcia a déploré le départ de son milieu de terrain, qu'il aurait aimé conserver pour les dernières échéances de la saison : la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG (31 juillet) et la suite de la campagne européenne en Champions League (à partir du 7 août). "Le regret c'est d'avoir perdu Lucas qui devait faire partie de l'équipe qui termine la saison. Mais on n'a pas pu s'arranger avec le Hertha", a regretté le coach lyonnais, dans des propos rapportés par RMC. "Ça donnera la place à quelqu'un d'autre de très motivé."