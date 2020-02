OL - Lucas Tousart raconte son but

Lucas Tousart a vécu une soirée de rêve hier soir, au Groupama Stadium. Titulaire à Lyon, dans la victoire 1-0 sur la Juventus, le milieu de terrain a inscrit l'unique but de la rencontre, d'une frappe pied gauche sans contrôle dans la surface. Déjà buteur l'an dernier face au Barça, là-encore lors des 8es de finale de LDC, le futur joueur du Hertha Berlin avait des étoiles dans les yeux au moment de raconter son but, en zone mixte.

"Il y a Houssem qui déborde sur le côté gauche. Moi je jouais un petit peu plus haut que d'habitude ce soir, j'avais pour mission de me projeter. Je me sens bien dans la surface après le centre arrive au bon endroit et j'arrive à la mettre au fond. Franchement, je suis très heureux" explique Tousart. "C'est une émotion de fou. Il y avait beaucoup de monde qui me soutenait dans la tribune. J'étais très très heureux. Franchement, ce sont des sensations indescriptibles, des frissons. Buteur contre le Barça et la Juve ? Ce sont des buts de luxe, c'est vrai (sourire). Je ne le fais pas exprès non plus (sourire)."