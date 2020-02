OL - Lucas Tousart répond aux critiques

Unique buteur de la rencontre entre Lyon et la Juventus hier (1-0), Lucas Tousart a pris sa revanche contre les critiques le concernant depuis de nombreux mois maintenant. Déjà buteur face au Barça la saison passée, en huitième de finale de la Ligue des Champions, le futur joueur du Hertha Berlin est revenu, en zone mixte, sur ce but et sa symbolique, notamment face aux railleries.

"Je suis très content pour ceux que j'aime qui étaient présents dans le stade. Je joue pour eux avant tout. Ce qu'il se passe en dehors, même si on est le meilleur joueur du monde, on ne peut pas faire l'unanimité, surtout à mon poste. Ça je le sais, ça ne me pose pas de problèmes, je suis droit dans mes baskets" a-t-il déclaré.