OL - Lyon conteste le classement et envisage de contre-attaquer en justice

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais a réagi à l'annonce de la fin de saison de la Ligue 1, décidée un peu plus tôt dans la journée par la Ligue de Football Professionnel.

C'est assurément et incontestablement le grand perdant de cette journée du 30 avril 2020. L'Olympique Lyonnais, suite au classement final établi par la Ligue de Football Professionnel selon le critère du ratio "nombre de points/matches joués" à l’issue de la 28ème journée, achève l'exercice au septième rang, hors des places européennes via le championnat. Dans son communiqué, le club présidé par Jean-Michel Aulas explique qu’il se réservait "la possibilité d’intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros".

Les Gones rappellent également la solution récemment proposée par leur président, qui souhaitait la tenue de play-offs et play-downs. Une proposition non retenue, au grand dam du du club : "Cette solution partagée par d’autres clubs se basait sur le principe des play-offs et des play-downs, un titre de champion acquis par le PSG, avec un calendrier limité à 3 semaines cohérent avec les contraintes sanitaires, et une formule novatrice qui aurait pu normalement intéresser les diffuseurs, actuellement en manque de contenus, tout comme les paris sportifs et tous les autres acteurs économiques de la filière football. Cette solution permettait très précisément de répondre au souhait de l’UEFA d’aller au bout des compétitions nationales".

Il reste néanmoins aux Rhodaniens un petit espoir de retrouver la scène européenne la saison prochaine. Pour ce faire, deux possibilités : soit remporter la Ligue des Champions, si elle est disputée cet été, soit pouvoir disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain et également la remporter. Dans ce dernier cas, les protégés de Rudi Garcia se qualifieraient pour la Ligue Europa (Q2).