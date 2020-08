OL - Lyon veut garder son mojo

Après une saison très décevante en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais veut surfer sur son bon parcours en C1 pour aborder un exercice 2020-21 sans Coupe d'Europe ; une première en 23 ans.

L’Olympique Lyonnais retrouve la Ligue 1 vendredi soir (21h00) face à Dijon, dix jours après sa formidable épopée européenne en Champions League. Alors qu’ils ne disputeront pas de compétition européenne la saison prochaine, du jamais vu depuis 1997, les hommes de Rudi Garcia seront attendus au tournant en championnat après un exercice 2019-2020 très décevant (7èmes).

Présent en conférence de presse avant le premier match des Gones cette saison (la première journée face à Montpellier étant reportée au 15 septembre), Rudi Garcia a d’abord rassuré sur l’état d’esprit actuel de ses troupes. "Après quelques jours de repos j'ai retrouvé un groupe joyeux, concentré et travailleur" a-t-il assuré. La défaite (3-0) face au Bayern Munich a été "digérée" confirme Marçal (31 ans), également présent face aux journalistes. Selon lui, le groupe est "prêt" pour démarrer cette nouvelle saison de L1.

"Se servir des émotions vécues à Lisbonne"

"Notre pain quotidien c'est le championnat" a par ailleurs rappelé le technicien français. "Il faut que les joueurs se servent des émotions vécues à Lisbonne pour s'en créer d'autres. Le mot d’ordre c’est d’être capable de montrer le même visage qu’en Ligue des Champions, dans le jeu mais aussi dans l’implication de tous". Cependant Garcia a prévenu que l’OL, en championnat, devra travailler "l’utilisation du ballon, le fait de prendre le jeu en main". A commencer par vendredi : "on sait qu'on va rencontrer un bloc compact vendredi. On devra trouver les espaces ou même se les créer".

Ce n’est un secret pour personne, l’objectif premier de Lyon cette saison sera de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. D'ailleurs selon Garcia, "la grande détermination montrée en C1 sera très utile pour faire la meilleure saison possible et retrouver l’Europe l'an prochain". Même son de cloche chez les cadres, avec le capitaine Memphis Depay (26 ans) qui a harangué ses troupes sur Twitter dans l’espoir de "mettre la barre plus haut", estimant que son équipe doit se "battre pour faire encore mieux". De son côté, Marçal a réitéré l’envie des Lyonnais de remporter des trophées cette saison. Une semaine après la fin de leur parcours en C1 les Lyonnais n’ont rien perdu de leur motivation.