OL - Malgré la victoire sur le PSG, Rudi Garcia peste contre l'arbitrage

Une soirée "presque parfaite", voilà comment Rudi Garcia a résumé sa victoire sur le PSG au Parc des Princes (1-0, résumé et notes). L'entraîneur lyonnais a d'abord confié à Téléfoot que l'expulsion de Thiago Mendes, auteur d'un tacle sur la cheville de Neymar, l'empêche de savourer totalement son succès. Et le technicien a ajouté une seconde lame en évoquant un pénalty oublié par M.Bastien sur Memphis Depay. "En deuxième période, si on avait eu ce penalty sur Depay, on n’aurait pas eu à reculer autant..."

En conférence de presse, le Lyonnais a réitéré son petit tacle. "On aurait pu gagner plus largement. Si la sanction peut sembler logique contre Thiago Mendes, le penalty sur Memphis a été complètement oublié. A ce moment-là, ça aurait fait 2-0 et la victoire aurait été encore plus belle pour nous." a déclaré Garcia.