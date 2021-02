OL - Marcelo : "On doit continuer d'être solidaire"

Présent au micro d'OL TV après la rencontre et la victoire contre Strasbourg (3-0), le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Marcelo s'est exprimé sur cette victoire, et sur l'importance d'être solidaire jusqu'à la fin de la saison.

"On a bien contrôlé cette rencontre. C’était important de continuer cette bonne série. On est passé par les ailes pour pouvoir faire la différence. On doit continuer d’être solidaire", a confié le Brésilien.