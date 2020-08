OL - Marcelo a hâte de retrouver le Bayern Munich

Sur les médias de l'Olympique Lyonnais, Marcelo (33 ans), le défenseur central rhodanien, a évoqué la demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, programmée mercredi soir (21 heures, Estádio José Alvalade). S'il reconnaît l'énorme qualité de l'ogre bavarois, l'axial brésilien ne semble pas du tout effrayé par les coéquipiers de Robert Lewandowski et compte bien réaliser l'exploit.

"Je connais bien le Bayern parce que j'ai joué contre eux en Allemagne. Bien sûr, les joueurs sont différents aujourd'hui mais le club a une excellente mentalité, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient à un très, très haut niveau. Le match contre Barcelone (2-8) était incroyable. Donc ils vont arriver affamés, mais nous aussi on a faim, on a envie de les affronter. On a une grande chance d'entrer dans l'histoire donc on va tout donner, on va beaucoup transpirer, beaucoup courir et beaucoup s'aider les uns les autres pour atteindre la finale, c'est certain", a lancé l'Auriverde.