OL - Marcelo croit en l'exploit face à la Juve

L'Olympique Lyonnais recevra mercredi soir la Juventus de Turin dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions (21h). Les Gones s'apprêtent à vivre cette double confrontation dans la peau de l'outsider, face à un adversaire qui a participé à deux finales dans cette compétition lors de la dernière décennie. Malgré les pronostiques, Marcelo, le défenseur lyonnais, considère que l'OL peut réaliser l'exploit.

"Lyon est très fort aussi. On a déjà joué ici contre Manchester City et on a gagné, on a également fait 0-0 ici contre le FC Barcelone. C'est possible. Avec de la concentration, du caractère, on peut gagner" a déclaré le Brésilien au micro de Téléfoot.