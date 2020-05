OL - Marcelo en désaccord avec JM.Aulas

Interrogé par le média turc Fanatik, Marcelo en a profité pour faire le point sur son avenir. Le défenseur brésilien de l'OL (32 ans) s'est également exprimé sur la clôture anticipée du championnat de France. Et contrairement à son président Jean-Michel Aulas, indigné par la décision prise par les instances du football français, il ne la trouve pas prématurée. "L’arrêt des ligues, y compris la Ligue 1, a été une décision très correcte et juste d'un point de vue sanitaire", estime Marcelo. "Bien sûr, nous aurions aimé terminer la saison sur le terrain parce que nous aurions pu être dans une bien meilleure position que notre 7ème position actuelle, et nous battre pour la 2ème ou la 3ème place. De toute évidence, le leader du PSG semblait déjà champion."

S'il accepte cette fin de championnat défavorable à l'OL, Marcelo est en revanche déterminé à terminer la phase finale de la Ligue des Champions, où les Gones ont battu la Juventus Turin (1-0) en 8e de finale aller, avant le début de la crise. "La Ligue des Champions n'est pas encore terminée pour nous. Ça se jouerait en août, mais ça reste incertain. J'espère que nous jouerons et que nous montrerons que nous ne sommes pas là parce que nous avons eu de la chance." Le rendez-vous est pris.