OL - Marcelo l'avoue, Rudi Garcia a été important dans son retour au premier plan

En conférence de presse hier après-midi, Marcelo (33 ans), le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, a évoqué sa forme du moment. "Je me sens bien, avec plus d’expérience, plus de confiance. La forme de l’équipe m’aide beaucoup, je ne joue pas tout seul, quand dans l’équipe ça marche bien, ça marche bien pour moi", a indiqué l'axial brésilien (16 matches joués en Ligue 1 cette saison), et d'ajouter : "Tout ça m’aide beaucoup. Je suis content de me donner à 100% pour l’équipe".

Le défenseur auriverde, qui aimerait poursuivre son aventure dans la capitale des Gaules, a ensuite décrit la méthode Rudi Garcia, très important dans son retour au premier plan : "Il m’a beaucoup aidé, il est très strict sur les entrainements, pendant les matches, il nous donne beaucoup de consignes, il a des tactiques différentes. Il nous a apporté beaucoup de confiance, même aux joueurs qui jouent moins, et c’est important que tous les joueurs restent concentrés pour aider toute l’équipe", a avoué le Brésilien.