OL - Marcelo pense déjà au derby

Après la défaite subie en toute fin de match contre Metz (0-1) lors de la 20e journée de Ligue 1, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Marcelo a réagi au micro des journalistes. Le Brésilien, très frustré, pense déjà au prochain match et au derby contre Saint-Etienne.

"On est très frustrés de cette défaite. Sur le but qu’on marque je ne sais ce qu’il s’est passé, je vais revoir les images. Maintenant on va se remettre au travail et préparer le Derby", a-t-il confié.