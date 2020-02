OL - Terrier et Lopes de retour dans le groupe, Kalulu convoqué

Rudi Garcia a communiqué son groupe pour la réception d'Amiens, mercredi (19h) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Privé de ses blessés de longue date (Reine-Adelaïde, Depay, Dubois, Koné, Solet), mais aussi de ses latéraux Marçal et Rafael, suspendus, l'entraîneur lyonnais a choisi de convoquer le jeune Pierre Kalulu (19 ans), mais pas Melvin Bard (19 ans). Maxence Caqueret et Rayan Cherki, plus habitués aux convocations chez les pros, sont également présents, tout comme Martin Terrier, de retour dix jours après son malaise face à Toulouse, et Anthony Lopes, dont l'intérim était assuré par Ciprian Tatarusanu depuis mi-janvier.

Ligue 1 - 23e Journée

LE GROUPE DE L'OL

Lopes, Tatarusanu - Tete, Andersen, Marcelo, Denayer, Kalulu - Aouar, Caqueret, T.Mendes, Tousart, Lucas - Terrier, Cherki, Dembélé, Toko Ekambi, Cornet, Traoré.