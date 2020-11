OL - Mattia De Sciglio justifie le choix OL

À l'avant-veille d'un déplacement sur la pelouse du SCO Angers, programmé dimanche après-midi (17 heures, Stade Raymond-Kopa) dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1, Mattia De Sciglio (28 ans), le nouveau défenseur de l'Olympique Lyonnais, a eu les honneurs de la conférence de presse. L'occasion pour le joueur italien, prêté entre Rhône et Saône par la Juventus Turin, de justifier son choix de rallier la capitale des Gaules.

"J’avais le besoin de recommencer à jouer avec régularité, par rapport à la saison dernière, notamment en vue de l’Euro en juin. La confiance affichée par l’entraineur m’a donné envie de contribuer aux bons résultats de l’équipe et a ravivé une petite étincelle en moi. Je savais que Lyon était une équipe historique en France qui a tout gagné. Ce qui m’a montré que c’était un grand club c’est son organisation aussi bien l’équipe que son centre sportif, le stade etc...", a indiqué le numéro 22 de l'OL, qui compte bien tout faire pour s'imposer chez les Gones et, aussi, retrouver sa place en sélection (39 capes avec l'Italie) : "La concurrence est fondamentale dans une équipe, je vais donner mon maximum pour montre que je peux être un candidat au onze, je suis venu ici pour jouer de façon beaucoup plus régulière. Mon objectif est de reconquérir mon poste au sein de la sélection, je me sens prêt et je sais que l’entraineur voit que je suis là et sait que je vais donner mon maximum".