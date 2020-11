OL - Mattia De Sciglio raconte son intégration à Lyon et évoque ses objectifs avec le club

Arrivé lors du dernier jour du mercato à l'Olympique Lyonnais, l’international italien Mattia De Sciglio (28 ans) a accordé un entretien pour revenir sur son arrivée et ses ambitions dans son nouveau club sur OLTV.

L'international italien Mattia De Sciglio (28 ans) a rejoint l'Olympique Lyonnais cet été, dans le but de se relancer. Le défenseur a évoqué son arrivée et son adaptation dans son nouveau club. "Je suis très content d’être ici, dans un grand club comme l’OL, qui a écrit l’histoire du foot en France, c’est une grande équipe. On voit la grandeur à l’OL à travers son organisation, les joueurs, le stade, le centre de formation et le centre d’entraînement. Je suis très content de faire cette expérience en dehors de l’Italie qui, je suis sûr, sera positive pour moi et me permettra de grandir en tant que joueur et en tant qu’homme", a-t-il confié. Par ailleurs, le fait que Rudi Garcia parle italien a facilité son intégration. "Oui c’est très positif que le coach parle italien et heureusement moi aussi je parle un petit peu français, je l’ai étudié à l’école donc j’arrive à discuter avec mes partenaires et à me faire assez bien comprendre je pense. Je peux comprendre les consignes du coach en français également et au cas où, il peut me les dire en italien."

"C’était également le bon moment pour tenter cette expérience à l’étranger".

Le joueur, qui a toujours évolué en Italie, s'est dit tenté par ce nouveau projet à l'étranger, notamment grâce à la confiance apportée par le staff des Gones. "L’OL m’a tout de suite montré sa volonté de me faire venir, il a cru en moi et cette confiance m’a poussé à accepter tout de suite ce prêt. Je pense que c’était également le bon moment pour tenter cette expérience à l’étranger", a confié le joueur prêté gratuitement par la Juventus.

De plus, l'Italien, en prévision du prochain Euro, a affiché ses ambitions de retrouver la Nazionale (39 sélections), qu'il n'a plus côtoyé depuis le 11 juin 2019 et la rencontre face à la Bosnie."Oui l’objectif de cette saison est de bien jouer pour disputer l’Euro et récupérer ma place en équipe nationale", a lancé le latéral.

"Faire le maximum pour leur transmettre mon expérience"

Le joueur de 28 ans a indiqué vouloir apporter son expérience du haut niveau, notamment auprès des jeunes de l'OL."Oui c’est ce que j’espère, faire le maximum pour leur transmettre mon expérience. J’ai seulement 28 ans mais j’ai très vite été amené à avoir ce rôle. Il ne faut pas non plus oublier que les jeunes de l’OL sont des joueurs de grand talent et ont déjà de l’expérience au niveau européen et international. Je suis vraiment content d’être ici car je pense qu’avec ces joueurs, la saison sera très belle."