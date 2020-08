OL - Maxence Caqueret revient sur la victoire contre Dijon

De nouveau performant au milieu de terrain, Maxence Caqueret (20 ans) a activement participé à la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Dijon (4-1). Une prestation collective qu'a tenu à souligner le néo-international espoir français. "La différence entre la Champions League et ici, c'est qu'on avait un peu plus la balle aujourd'hui, donc on avait plus d'opportunités d'avoir la balle avec Bruno", résume le natif de Vénissieux. "Ça a bien marché, on a réussi à amener la balle devant aux attaquants, et c'étaient les consignes du coach."

Une semaine après s'être incliné logiquement face au Bayern en demi-finale de Ligue des Champions (3-0), les Rhodaniens ont bien réussi leur retour sur terre contre Dijon au Groupama Stadium. "C'est sûr que le rythme est beaucoup plus élevé en Ligue des Champions", insiste-t-il. "Après, on sait que c'est plus compliqué de revenir en Ligue 1 parce que c'est différent mais ce soir, on a quand même gardé le niveau élevé et c'est important de la garder toute la saison."