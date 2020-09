OL - Maxence Caqueret s'exprime sur son mercato

Interrogé sur son avenir par nos confrères de L'Equipe, Maxence Caqueret ne se prononce pas très clairement : "peut-être qu'un jour je partirai, ou peut-être que je ferai ma carrière ici". Il aurait été surprenant de voir le jeune milieu de terrain (20 ans) donner une tendance plus nette sur son plan de carrière. Mais sa réponse n'est pas non plus dénuée de sens et le joueur formé à l'OL laisse entendre qu'il pourrait très bien s'imaginer sur le long terme dans le Rhône.

"Pour l'instant, je suis totalement focus sur l'OL. Ce n'est que mon début de carrière ! J'espère vraiment faire de grandes choses ici. Peut-être qu'un jour je partirai, ou peut-être que je ferai ma carrière ici. Je ne sais pas du tout", confie-t-il avec franchise. "Pour le moment, mon objectif est de gagner des trophées avec l'OL. Le dernier, en 2012, j'avais 12 ans. Je faisais ma première année ici. Mais ce club a le potentiel pour gagner des titres. Donc je me répète, mais je veux gagner des trophées avec l'OL pour être dans l'histoire et montrer que notre club est un grand d'Europe."