OL - Maxence Caqueret voit un peu d'Hatem Ben Arfa dans Ryan Cherki

Ryan Cherki connait une saison compliquée avec l'Olympique Lyonnais. Après avoir battu plusieurs records de précocité lors de ses débuts professionnels, l'attaquant de 17 ans a désormais du mal à enchainer. Souffrant de la concurrence, il n'est que très rarement titulaire et a déjà passé plusieurs rencontres sur le banc à ne jamais rentrer en jeu. Mais dans le Rhône, beaucoup de personnes croient en son talent et sont persuadés qu'il va tôt ou tard s'imposer. C'est le cas de Maxence Caqueret qui lors d'un entretien accordé à Onze Mondial a fait l'éloge de son coéquipier.

"Rayan, c’est un crack. C’est un joueur vraiment précoce. Il a une technique hors normes, il va faire très, très mal dans les années à venir. Surtout s’il continue sur sa lancée. Il cherche toujours à progresser, à être meilleur. Une grande carrière l’attend s’il ne change pas d’état d’esprit. Il me fait penser à Ben Arfa lorsqu’il était plus jeune, le type de joueur qui a un talent énorme par rapport aux autres et qui a tout pour réussir" a déclaré le jeune Gones.